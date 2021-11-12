В Башкирии глава сельсовета обвиняется в продаже земли за взятку

За взяточничество и служебный подлог будут судить 32-летнего главы Уктеевского сельсовета Иглинского района. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии глава сельсовета обвиняется в продаже земли за взятку

Все произошло в августе-сентябре текущего года. К обвиняемому обратился мужчина и попросить помочь в оформлении земельного участка в собственность его отца, который никогда не был зарегистрирован и не проживал на территории сельсовета, соответственно не имел права на получение земли.

Обвиняемый согласился, однако, взамен потребовал взятку в размере 120 тыс. рублей. При получении денежных средств чиновник передал изданную им выписку из похозяйственной книги, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у отца взяткодателя права на земельный участок в селе Уктеево площадью 33 сотки, после чего был задержан с поличным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Иглинскому району.

пресс-служба СУ СКР РБ

Свою вину обвиняемый признал. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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