В Башкирии глава сельсовета обвиняется в продаже земли за взятку

За взяточничество и служебный подлог будут судить 32-летнего главы Уктеевского сельсовета Иглинского района. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, отметили в пресс-службе ведомства.
Все произошло в августе-сентябре текущего года. К обвиняемому обратился мужчина и попросить помочь в оформлении земельного участка в собственность его отца, который никогда не был зарегистрирован и не проживал на территории сельсовета, соответственно не имел права на получение земли.
Свою вину обвиняемый признал. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.