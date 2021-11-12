В одном из городов Башкирии открыли три пункта вакцинации для пожилых людей

В Стерлитамаке открыли три новых пункта вакцинации для людей 65 лет и старше. Об этом вчера, 11 ноября, сообщил Минздрав республики.
Пожилые люди могут вакцинироваться по следующим адресам:
корпус №2 стационара поликлиники (Голикова, 28; ежедневно с 12:00 до 16:00);
ГБУЗ РБ ГБ №2 на базе действующего прививочного пункта (Салавата Юлаева, 2; с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00);
санаторий-профилакторий «Березка» (Революционная, 4а; с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00).
Также горожане смогут сделать прививку в следующих пунктах вакцинации:
гипермаркет «Магнит» (проспект Октября, 36).
ЧУЗ «РЖД-Медицина» (Нагуманова, 54);
ГБ №2, кабинет 111 (Патриотическая, 59);
ГБ №2, кабинет 715 (Халтурина, 103);
ГБ №2, кабинет 325 (Артема, 121);
ГКБ№1, в поликлинике корпуса №1 (Коммунистическая, 91);
ГКБ№1, в поликлинике корпуса №2 (проспект Ленина, 30г).
Согласно последним данным, в Башкирии выявлено 92 544 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявили у 680 человек.