В Башкирии ввели обязательную вакцинацию для ещё нескольких отраслей

В Башкирии Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для работников ещё нескольких профессиональных отраслей. Соответствующее постановление подписала врио главного санитарного врача региона Галина Пермина накануне, 11 ноября.

Теперь в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса должны сотрудники пяти сфер: промышленности, строительства, проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Согласно документу, первый этап вакцинации всем сотрудникам необходимо пройти до 30 ноября, а второй – до 30 декабря. При этом работодатели имеют право отстранить от работы тех, кто от вакцинации отказался.

Сотрудники Роспотребнадзора проанализировали последние данные и пришли к выводу, что заражается сейчас именно трудоспособное население.

Рост заболеваемости среди лиц трудоспособного возраста свидетельствует об увеличении числа заражений в организованных коллективах. Галина Пермина, врио главного санитарного врача РБ