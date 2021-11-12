В Башкирии мужчина спас пожилого соседа, который не мог выбраться из пожара

Вчера, 11 ноября, в башкирском городе Туймазы произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило в ГУ МЧС РБ в 20:54.

Фото №1 - В Башкирии мужчина спас пожилого соседа, который не мог выбраться из пожара

Как сообщили в пресс-службе ведомства, возгорание произошло в доме по улице Аксакова. Огонь повредил имущество в трехкомнатной квартире на площади 12 кв.м. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из пожара 5 человек и еще 7 эвакуировали.

Фото №2 - В Башкирии мужчина спас пожилого соседа, который не мог выбраться из пожара

Установлено, что в квартире проживал одинокий пожилой мужчина, который с трудом передвигался. До приезда пожарных, мужчину спас его сосед, который подручными средствами сначала вскрыл входную дверь, а потом вынес, лежащего уже на полу пострадавшего мужчину, на свежий воздух. Благодаря действиям соседа Александра Багурина, мужчина остался жив.

пресс-служба МЧС Башкирии

62-летний мужчина получил термические ожоги. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Сейчас дознаватель МЧС выясняет обстоятельства случившегося.

Фото: МЧС РБ.

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