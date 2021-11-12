В Башкирии мужчина спас пожилого соседа, который не мог выбраться из пожара

Установлено, что в квартире проживал одинокий пожилой мужчина, который с трудом передвигался. До приезда пожарных, мужчину спас его сосед, который подручными средствами сначала вскрыл входную дверь, а потом вынес, лежащего уже на полу пострадавшего мужчину, на свежий воздух. Благодаря действиям соседа Александра Багурина, мужчина остался жив.

пресс-служба МЧС Башкирии