Пропавшего без вести 30-летнего жителя Башкирии нашли мертвым

Трагедией завершились поиски 30-летнего жителя села Казанка Альшеевского района республики. Анатолия Ефимова искали почти две недели - он пропал при загадочных обстоятельствах 29 октября.

Родные и близкие мужчины обратились за помощью к поисковикам. К поискам Анатолия Ефимова незамедлительно приступили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".