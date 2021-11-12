Пропавшего без вести 30-летнего жителя Башкирии нашли мертвым

Трагедией завершились поиски 30-летнего жителя села Казанка Альшеевского района республики. Анатолия Ефимова искали почти две недели - он пропал при загадочных обстоятельствах 29 октября.
Родные и близкие мужчины обратились за помощью к поисковикам. К поискам Анатолия Ефимова незамедлительно приступили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Вчера, 11 ноября, стало известно, что Анатолий Ефимов был найден мертвым. На данный момент следователи выясняют причины и обстоятельства гибели уфимца.