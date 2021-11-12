«Ваш сын попал в ДТП»: мошенники выманили деньги у пожилой жительницы Уфы
68-летняя уфимка обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные похитили у нее денежные средства. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД республики.
Заявительнице поступил звонок от неизвестного номера. Ответив, женщина услышала мужской голос, который тихо сообщил: «Мама у меня беда, я сбил девушку, нужна помощь». Разговор был недолгий так, как с ней начал вести беседу другой мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов. «Дмитрий Валерьевич» рассказал, что расследует дело сына и для решения проблем необходимо заплатить 500 тысяч рублей. На что отчаянная уфимка сообщила, что у нее имеется только 80 тысяч рублей наличными и 20 тысяч она сможет перевести на банковский счет. Аферисты согласились и отметили, что за деньгами приедет курьер.
пресс-служба МВД Башкирии
В скором времени женщина узнала, что с ее сыном все хорошо и ни в какое ДТП он не попадал. Пожилая уфимка поспешила обратиться в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение преступников.