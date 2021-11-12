«Ваш сын попал в ДТП»: мошенники выманили деньги у пожилой жительницы Уфы

Заявительнице поступил звонок от неизвестного номера. Ответив, женщина услышала мужской голос, который тихо сообщил: «Мама у меня беда, я сбил девушку, нужна помощь». Разговор был недолгий так, как с ней начал вести беседу другой мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов. «Дмитрий Валерьевич» рассказал, что расследует дело сына и для решения проблем необходимо заплатить 500 тысяч рублей. На что отчаянная уфимка сообщила, что у нее имеется только 80 тысяч рублей наличными и 20 тысяч она сможет перевести на банковский счет. Аферисты согласились и отметили, что за деньгами приедет курьер.

пресс-служба МВД Башкирии