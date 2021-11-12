Парня из Башкирии наказали за гибель трех человек в ДТП

В Краснокамском районе Башкирии суд вынес приговор 24-летнему парню, по вине которого в ДТП погибли три человека. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
В результате трагедии один пассажиров погиб на месте ДТП, двое скончались в медицинском учреждении.
Свою вину подсудимый так и не признал. Его приговорили к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы, а также лишили права заниматься деятельностью по управлению ТС на 2,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Фото: ГИБДД РБ.