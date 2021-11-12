Парня из Башкирии наказали за гибель трех человек в ДТП

В Краснокамском районе Башкирии суд вынес приговор 24-летнему парню, по вине которого в ДТП погибли три человека. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Фото №1 - Парня из Башкирии наказали за гибель трех человек в ДТП

В суде установлено, что ночью в ноябре 2020 года обвиняемый управлял легковым автомобилем марки «PORSCHE CAYENNE S» с пятью пассажирами. В пути следования, рядом с д. Арлан, он значительно превысил допустимую скорость, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги и последующее его опрокидывание.

пресс-служба прокуратуры Краснокамского района

В результате трагедии один пассажиров погиб на месте ДТП, двое скончались в медицинском учреждении.

Свою вину подсудимый так и не признал. Его приговорили к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы, а также лишили права заниматься деятельностью по управлению ТС на 2,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Фото: ГИБДД РБ.

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