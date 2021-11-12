Парня из Башкирии наказали за гибель трех человек в ДТП

В суде установлено, что ночью в ноябре 2020 года обвиняемый управлял легковым автомобилем марки «PORSCHE CAYENNE S» с пятью пассажирами. В пути следования, рядом с д. Арлан, он значительно превысил допустимую скорость, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги и последующее его опрокидывание.

пресс-служба прокуратуры Краснокамского района