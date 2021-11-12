В Уфе 29 школьников приняли присягу и получили значки кадетов

В Уфе пятиклассники из лицея села Булгаково приняли присягу. Церемония прошла в парке Победы. Дети прочли клятву, отмаршировали и возложили цветы к памятнику.

Эта обладательница тонкого голоса и двух косичек пока только вступила в роль кадета. Служить стране эти школьники пока будут хорошим поведением и оценками. Быть честным и верным товарищем, уважать старших – это строки из присяги, которую принимают кадеты.

Учёбу пятиклассники продолжают в их же школе. За партами в форме будут сидеть 29 мальчиков и девочек. Один класс из трёх отделений. После уроков – дополнительное образование.

Кадеты после учёбы не обязаны становиться военными. Однако многие когда-то в школе выбрав обмундирование, в нём остаются и во взрослой жизни.