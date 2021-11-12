В Башкирии запустили онлайн-переводчик с русского языка на башкирский

В интернете впервые появился русско-башкирский переводчик с озвучиванием. «Башкорт софт» – проект Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.

Переводчик является первым в своем роде, переводящим целые предложения с башкирского на русский и с русского на башкирский. На создание переводчика было выделено четыре года. Для получения необходимого материалы создатели изучили 14 тысяч интернет-страниц словарей и различных ресурсов.

На сегодня сайт запущен в тестовом режиме, но жители уже могут им активно пользоваться. По словам сотрудников фонда, информация переводчика точна на 70 процентов.