Эксперты рассказали о том, зачем в Башкортостане проводится перепись населения

По данным Росстата Башкортостан стал одним из лидеров Всероссийской переписи населения этого года. Сейчас в республике ее прошли более 4 млн человек.

Какое значение имеет переписная кампания? Об этом мы поговорили с экспертами в эфире программы “Вечерний телецентр” на телеканале БСТ.

Людей можно посчитать через МВД и другие структуры. Но почему выбирают именно перепись?

В России первая перепись началась еще во времена Золотой орды. Она была сделала в интересах формирующейся государственной структуры. В петровские времена население переписывали по домохозяйствам. В 1897 году началась процедура официальной переписи населения. Даже во время Гражданской войны проводили перепись. Без переписи невозможно строить государственную политику, не имея информации о людях.

Цифровизация - это упрощение переписи. Есть ли статистика, сколько человек переписались на Госуслугах?

По России это 24 млн человек. В процентах это примерно 18-20% от населения России. По республике этот показатель может оказаться выше: население до 45 лет до 70% заявляли, что пройдут опрос через Госуслуги.

Что делать, если переписчик не пришел?

Все вопросы по переписи и возникающим в связи с ней проблемам можно задать по номеру 8-800-347-11-02. И не стоит забывать, что перепись можно пройти на Госуслугах с любого устройства.

Какие плюсы у переписи населения на Госуслугах?

Это экономия государственных денег. В этом году в два раза меньше переписчиков. В эпоху пандемии люди не доверяют людям в форме. На Госуслугах также можно вернуться к вопросу позже. С живым переписчиком это будет трудно. Также и исследователь экономит время, ведь данные поступают к нему напрямую. После прошлой переписи пришлось ждать 3 года для окончательного сбора данных по жителям страны, ведь нужно было сравнить 2002 и 2010 годы. В этом году все данные будут получены в апреле-мае 2022 года, а полный расчет проведут уже в декабре.

Какие цели были у переписи раньше?

В 2002 году страна хотела узнать, что происходит с демографией: падала рождаемость и тд. Впоследствии были объявлены годы семьи, появился материнский капитал.

А какие цели у переписи 2021 года?

Перепись населения является базой для социологов и экономистов для дальнейшего формирования государственной политики. Когда аналитики опираются на старые данные, они не могут выдавать адекватные рекомендации Правительству России. Именно поэтому спустя некоторое время перепись проводится вновь.

Вырастет ли количество жителей Башкортостана после переписи?

Главная цель любой переписи - точность учета. И, как правило, данные переписи всегда больше официальной статистики. В 2002 году расхождение достигло 2 млн человек.

В этом году подсчитывают вахтовиков и мигрантов. Почему решили считать людей, которые не живут в Башкортостане?

Так принято считать по методологии. В прошлые годы из-за отсутствия цифровизации это было сложнее, а теперь Госуслуги позволяют посчитать население максимально точно. За счет этого мы и можем получить наиболее точные цифры по жителям республики. На Госуслугах также могут пройти опрос и иностранные граждане, что очень важно, ведь часто трудовые мигранты не фиксируются в статистике.

Молодежи в республике становится больше, в том числе за счет абитуриентов. За счет каких проектов численность населения может расти?

Перепись населения ответ на этот вопрос не даст, но это можно узнать из других источников. Например, в связи с созданием Евразийского НОЦ количество жителей региона будет увеличено. Следующая перепись однозначно покажет положительное сальдо среди студентов и абитуриентов. К нам в том числе планируют “подтянуться” крупные ученые и инвесторы.

Почему из-за пандемии не отменили перепись населения?