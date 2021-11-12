Жительница Башкирии получит 50 тысяч рублей за лучший мем о коронавирусе

Вчера, 11 ноября, подвели итоги конкурса. Среди мемов лучшим стала картинка жительницы Салавата Элины Гадельшиной. Лучшим создателем видеороликов признали журналиста радио «Юлдаш» Венера Файзуллина. В категории «Вайны» победила домохозяйка из Салавата Эльвира Гаврилова. Они получили по 50 тысяч рублей. Остальные участники за второе и третье места получили по 30 и 20 тысяч рублей соответственно.