Жительница Башкирии убила мужа поленом

Следователи Башкирии продолжают раскрывать убийства прошлых лет. Так, сотрудникам правоохранительных органов удалось доказать причастность 60-летней женщины к преступлению 9-летней давности.

В 2012 году в Зианчуринском районе в бане было найдено тело 52-летнего мужчины. Врачи диагностировали у погибшего черепно-мозговую травму. Тело несчастного нашла его дочь. Расследование преступления застопорилось, когда следователи не нашли ни одного очевидца страшного происшествия.

В 2021 году следователи вновь вернулись к расследованию преступления. Они проверили алиби близких убитого и выяснили, что между мужчиной и его супругой часто возникали ссоры. Женщина била мужа, а также часто вступала в драки с другими. Её вызвали на допрос, предъявили обвинение, и женщина призналась в содеянном. Девять лет она утверждала, что супруг просто ударился.

По версии следствия, супруги вновь проводили вечер за распитием спиртных напитков, но в один момент начали ругаться. Тогда женщина схватила полено и ударила им мужа. После она просто легла спать. Сейчас расследование преступление продолжается.