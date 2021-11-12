В Башкирии начались срочные поиски 15-летней девочки

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков. В Салавате пропала 15-летняя Карина Хамидуллина.

Известно, что девочка ушла из дома ещё 11 ноября. С тех пор близкие ничего не знают о местоположении несчастной.

Приметы пропавшей: рост 152 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза каре-зеленые. Была одета в черное пальто, синие джинсы, черные ботинки на липучке и тракторной подошве, черный платок в белую полоску и черную шапку.