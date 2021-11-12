Таксист из Уфы придумал челлендж на самое большое количество заказов

Таксист и тиктокер из Уфы Василий вновь поделился интересной идеей. В этот раз парень придумал челлендж на самое большое количество заказов в месяц.

Напомним, ранее Василий придумал себе задание заработать 200 тысяч рублей. Таксист совершил 1200 вызовов и сумел собрать нужную сумму, чем вдохновил большое количество водителей по всей России.