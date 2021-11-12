Таксист из Уфы придумал челлендж на самое большое количество заказов

Таксист и тиктокер из Уфы Василий вновь поделился интересной идеей. В этот раз парень придумал челлендж на самое большое количество заказов в месяц.
Напомним, ранее Василий придумал себе задание заработать 200 тысяч рублей. Таксист совершил 1200 вызовов и сумел собрать нужную сумму, чем вдохновил большое количество водителей по всей России.
Теперь 15 участников из Уфы, Оренбурга, Ставрополя, Краснодара, Элисты, Архангельска, Казани, Лениногорска, Перми, Новосибирска и Московской области скинулись по 1000 рублей и всю сумму отправили в общий банк. Единственному победителю, кому удастся совершить более 1000 заказов в месяц, достанутся все деньги.