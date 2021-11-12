В Башкортостане на развитие геопарков «Янган-тау» и «Торатау» направят более 1 млрд рублей

Более одного миллиарда рублей направят на развитие геопарков «Янган-тау» и «Торатау». Об этом сообщили на заседании Попечительского совета, которое провёл Радий Хабиров. Средства потратят на строительство историко-культурных, этнографических и музейных комплексов.

Также будет улучшена инфраструктура для туристов. Господдержку получат и предприниматели, в частности, землю без торгов для строительства глэмпингов на территориях геопарков и реализацию других инвестпроектов. В прошлом году геопарк «Янган-тау» вошёл в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. За такой же статус теперь борется и геопарк «Торатау».

В текущем году геопарк «Тортау» вошёл в число 16 геопарков из 16 стран мира, претендующих на вступление в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В следующем году мы ожидаем приезд экспертов для оценки уникальности природных и культурных объектов геопарка. Также мы ведем работу по продвижению природного геологического объекта Башкирские шиханы для включения во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В геопарке «Янган-Тау» туристический поток в текущем году вырос в два раза по сравнению с 2020-м, в выходные дни его посещают до пяти тысяч человек. До 2025 года там должны появиться 18 объектов в рамках частных инвестпроектов. Возле шихана Торатау завершили строительство визит-центра, прорабатывают вопрос благоустройства прилегающей территории и установки этнокомплекса. На заключительной стадии – предпроектные работы по строительству лестницы на гору Торатау. Её будут устанавливать без использования строительной техники.