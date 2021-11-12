Переписчики Башкирии успешно идут к финишу

В России с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. Большое мероприятие уже подходит к концу, а переписчики готовятся к финальным дням.
Башкортостан вошёл в список лидеров по вовлеченности населения в перепись. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков. Также в республике каждый десятый прошёл перепись в электронном формате через Госуслуги.
Некоторые населенные пункты в регионе уже полностью завершили перепись. Самые важные участники мероприятия – переписчики – делятся своими интересными историями в социальных сетях, а также приняли участие в флэшмобе #ЯГеройПереписи. Они рассказывают, что граждане встречают переписчиков с открытой душой, часто приглашают пройти в дом и угоститься чаем. От переписчиков, их улыбчивости и позитива зависит многое.
Переписчик из Кушнаренковского района Гузель Насырова считает себя настоящим героем, как и многие другие переписчики. В непростое время пандемии они не только собирают важные статистические данные, но и дарят жителям республики позитивные эмоции.
В этой сложной эпидемиологической обстановке я продолжаю подомовой обход жителей! Моим верным другом стал планшет, на котором удобно заполнять необходимую информацию. Хочу отметить нашу дружную команду участка №1 под руководством ответственного контролёра Альфии Гузаировны Ибатуллиной. За короткое время команда набралась опыта. За плечами огромная проделанная работа, о которой мы будем вспоминать с улыбкой. На своем пути встречали разных людей. Были и отказы, не понимания, но мы находили подход, посещали респондентов не раз и не два. Находили общий язык и вместе отвечали на заданные вопросы.
Гузель Насырова
А Файруза Воронкова из Благовещенского района только за первую неделю переписала более 200 человек.
Мы, переписчики, достигли финиша. Всероссийская перепись населения, подходит к завершению. Потрачено много сил и энергии. Опрошено колоссальное количество людей с разной идеологией, мышлением, принципами и социальным положением в обществе. Но всех нас объединяет Вера и Надежда в будущее. Мы все - герои, творим историю. России важен каждый! Мы, переписчики Изяковского СП — Файруза Воронкова и Елена Шолохова — вышли к 100% результату, переписав своих жителей. Благодаря ответственному отношению населения села удалось достичь хорошего результата.
Файруза Воронкова
Переписчик Елена Янтураева из Кармаскалинского района поделилась, что ей несказанно повезло.
Сегодняшнюю мою встречу с участником Великой Отечественной войны Иваном Игнатьевичем Шальковым можно записать в разряд исторических! Потому что это счастье застать в здравии участника Великой Отечественной войны. Ветеран говорит: «Здоровья становится все меньше, и меньше. Возраст, все-таки 97 лет уже. До ста лет хочу пожить. Хорошо кушаю, хорошо сплю, ноги не болят, только бегать перестал». Ветеран радуется тому, что он сегодня исполняет важный гражданский долг и участвует в жизни страны.
Елена Янтураева
Переписчик Лейли Мартиросян из Белокатайского района выставляет на флешмоб интересные семьи.
Хочу рассказать о замечательной семье, живущей в деревне Нижнеутяшево. Супруги Рахматуллины Раис Кинжабаевич и Рима Рафаиловна сегодня отмечают 50 -летие совместной жизни. Они самые активные участники всех сельских мероприятий в Утяшевском сельском поселении. Вместе с мужем родили и воспитали достойными членами общества девять детей, каждый из которых нашел свой путь в жизни, создав свои семьи. На сегодняшний день у Римы Рафаиловны и ее мужа 15 внуков и 4 правнука.За крепость семейных устоев и сохранение семейных ценностей супруги Рахматуллины первыми в селе награждены медалью «Любовь и Верность». Также они награждены многими почетными грамотами и благодарственными письмами.
Лейли Мартиросян
А через несколько дней Лейли Мартиросян попала в семью Субхановых — Галиахмета Миндигалеевича и Любовь Николаевны.
Любовь Николаевна по национальности- чувашка, но считает себя башкиркой. Она отлично знает башкирский язык, и говорит на нем, поскольку родилась в Башкирии, у нее муж и дети - башкиры, а значит и она башкирка. Галиахмет Миндигалеевич - учитель математики, теперь уже на заслуженном отдыхе, как и супруга. Но спокойно им не сидится на пенсии. У них большое подсобное хозяйство, и трудятся они, как пчелки, с утра до вечера.
Лейли Мартиросян
Миляуша Риянова из Бакалинского района поделилась в соцсети большой радостью. Она переписала самого молодого жителя на своем счетном участке.
Ребенок родился 19 сентября 2021 года. Пока мама рассказывала о первом месяце жизни маленького Радмира, крошка спокойно посапывал в своей кроватке. Желаю малышу крепкого здоровья и счастливого детства!
Миляуша Риянова
В отделе ЗАГС Бакалинского района Миляуша Риянова поинтересовалась, сколько малышей родилось в сентябре текущего года. Оказалось, что в сентябре на свет появилось 20 детей.
Они и являются самыми молодыми участниками нынешней переписи населения. А все, кто родился в октябре, смогут поучаствовать в следующей переписи населения, на этот раз данные о них вписывать не нужно. Вся информация Всероссийской переписи населения собирается по состоянию на 1 октября 2021 года.
Миляуша Риянова
Равиля Аккильдина из Бурзянского района рассказала о последнем подомовом обходе в соседней деревне Старомусятово.
Повторно обошла моих респондентов, приехавших с санатория и с очередной вахты. Была довольна, что смогла записать полностью отведенный мне счетный участок – это более 470 респондентов. Погода была хорошая, настроение отличное. Наш район горный, поэтому приходилось подниматься и на гору, идти по полям, а неописуемая красота бурзянской земли многих завораживает в любое время года. Но впереди нас ждёт работа с документацией, посещение респондентов в райцентре села Старосубхангулово. Желаю Удачного завершения нашей работы всем моим коллегам-переписчикам!
Равиля Аккильдина
Роза Хузина из Краснокамского района на своём пути повстречала много хороших и гостеприимных людей. Люди старшего поколения отвечают искренне на все вопросы, с пониманием относятся к её визиту. Вот и на этот раз ей повезло, хозяйка дома только вернулась с санатория.
Женщина очень переживала, что не успеет пройти перепись, обрадовалась моему приходу. Я её успокоила, опросила, поблагодарив за ответы, ушла. Чтобы ни оказаться в подобном положении, можете переписаться через Портал госуслуг, в МФЦ или в стационарном участке до 14 ноября 2021 года.