Переписчики Башкирии успешно идут к финишу

Любовь Николаевна по национальности- чувашка, но считает себя башкиркой. Она отлично знает башкирский язык, и говорит на нем, поскольку родилась в Башкирии, у нее муж и дети - башкиры, а значит и она башкирка. Галиахмет Миндигалеевич - учитель математики, теперь уже на заслуженном отдыхе, как и супруга. Но спокойно им не сидится на пенсии. У них большое подсобное хозяйство, и трудятся они, как пчелки, с утра до вечера.

Лейли Мартиросян