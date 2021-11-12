В Башкирии детский сад заподозрили в фотошопе блюд для отчёта

Детский садик в Нефтекамске стал фигурантом странного скандала. Руководителей организации заподозрили в фотошопе блюд для отчета перед родителями.

Как сообщает издание «КП-Уфа», горожане заметили, что на некоторых фотографиях с обедов детей есть дополнительные тарелки, которые неумело добавлены в фоторедакторе. При этом руководство садика уверяет, что не собиралось обманывать родителей.

Дело в том, что сотрудники дошкольного учреждения просто не успевают сфотографировать блюда при подаче. Некоторые продукты приходится добавлять с помощью программ после, чтобы предоставить полное меню малышей.