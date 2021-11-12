Стало известно, почему в Уфе не работают «умные» остановки

11 ноября заместитель министра транспорта Башкирии Руслан Гарипов ответил на волнующий многих уфимцев вопрос – почему по городу периодически не работают «умные» остановки.

Оказалось, что интеллектуальная система остановок иногда даёт сбои. Но для улучшения ситуации специалисты постоянно принимают комплекс мер, которые направлены на устранение неполадок.

Руслан Гарипов отметил, что «умные» остановки всё равно «обеспечивают комфортное ожидание граждан на остановочных павильонах».