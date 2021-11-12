В Башкирии запретят избираться причастным к экстремизму и терроризму

В Башкирии намерены запретить избираться в органы власти причастным к экстремизму и терроризму. Парламент уже разрабатывает соответствующий законопроект.

Проект планируется рассмотреть в конце ноября 2021 года. Представители парламента уточняют, что под законопроект войдут организации, которые ликвидировали или запретили, следуя федеральным законам о противодействии терроризму и экстремизму.