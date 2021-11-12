В Башкирии молодая мама из-за любовника-наркомана стала фигуранткой уголовного дела

24-летняя жительница Салавата стала фигуранткой серьёзного уголовного дела. Её подозревают в совершении тяжкого преступления.
Как стало известно, молодая девушка, у которой уже есть два несовершеннолетних ребёнка, познакомилась в социальных сетях с парнем. Их общение быстро переросло в роман. Девушка бросила своего мужа, забрала детей и ушла к новому возлюбленному.
К сожалению, романтическая сказка быстро закончилась. Молодой человек оказался наркозависимым и был уже неоднократно судим за совершение наркопреступлений. В свою незаконную деятельность он вовлек и возлюбленную.
В один из дней он попросил девушку продать пакетик с запрещенными веществами клиенту, но сделка проходила под бдительным взором сотрудника правоохранительных органов.
Теперь молодую парочку будут судить за сбыт и хранение наркотических веществ. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.