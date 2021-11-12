Радий Хабиров провел заседание Попечительского совета по геопаркам Башкортостана

В развитие геопарков «Янган-тау» и «Торатау» вложат более одного миллиарда рублей. Для сохранения этнокультурных ценностей будут построены геологические музейные комплексы, предприниматели получат поддержку при реализации инвестпроектов на этих территориях. Глава Башкортостана Радий Хабиров также отметил, что геопарк «Торатау» включился в борьбу для попадания в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Геопарк «Торатау» стал местом паломничества туристов не только из Башкортостана, но и других регионов и стран зарубежья. И хотя современная инфраструктура здесь только появляется – построили визит-центр и предлагают маршруты для активного отдыха, – гостей с каждым годом становится больше. Сельчане тоже не остались в стороне. Жители деревни Гумерово представили на «Инвестчасе» свой бизнес-план по развитию агротуризма и получили поддержку.

Раз у нас агротуризм, одни хотят заниматься коневодством, кто-то будет собирать и сушить травы. Одни хотят садоводством заниматься. Будут ещё, естественно, и административные здания. Там мы будем проводить мастер-классы. Гульдар Хисамова, жительница д. Гумерово

Главная достопримечательность геопарка «Торатау» – древние шиханы. Попасть на их вершину мечтает каждый гость. Это можно сделать по тропе, но вскоре для более удобного и безопасного подъема построят лестницу, причем без привлечения спецтехники, чтобы не навредить природе. Эти и другие проекты, направленные на развитие геопарков, обсудили на заседании Попечительского совета.

В текущем году геопарк «Торатау» вошёл в число 16 территорий из различных стран мира, претендующих на вступление в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В следующем году мы ожидаем приезд экспертов для оценки уникальности природных и культурных объектов геопарка. Также мы ведем работу по продвижению природного геологического объекта Башкирские шиханы для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На развитие геопарка «Торатау» выделят 370 миллионов рублей, 700 миллионов получит геопарк «Янган-тау». Этнографический комплекс «Караван-Сарай», геологический музей Мечетлино будут построены для сохранения культурных ценностей и привлечения в регион туристов. Особое внимание уделят историческому комплексу «Земля Салавата». По согласию сторон Челябинская область вернула Башкортостану территорию, на которой находилась деревня Текеево – малая родина национального героя Салавата Юлаева.

Эта зона должна стать сакральной для всех жителей республики. Чтобы туда мог приехать каждый и через общение с этим местом вернуться к своим корням. Альфред Акбашев, директор санатория «Янган-тау»

Развивать такие территории без государственно-частного партнерства непросто. Республиканское Минэкономразвития разработало меры поддержки инвесторов, которые готовы вложиться в общее дело. Установлено пять порядков субсидирования туристической отрасли, в том числе особое внимание уделили инфраструктурной поддержке геопарков.

Предоставили инвесторам возможность в получении земельных участков без торгов для размещения глэмпингов на территории геопарков. Разработали республиканский закон о геопарках и геологическом населении Республики Башкортостан, в котором мы впервые в России планируем законодательно определить понятие «геопарк». Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики

Люди готовы отдыхать дома и приезжать в Башкортостан в гости из других регионов и стран. Нужно лишь создать условия и инфраструктуру. В текущем году туристический поток на территорию геопарка «Янган-тау» увеличился в два раза. Большой популярностью пользуются сплавы по рекам Ай и Юрюзань. В выходные дни количество посетителей превышает пять тысяч человек.

Объекты являются объектами экологического туризма. А экологический туризм набрал в этом году самые большие обороты в России в связи с пандемией. Из-за коронавируса очень многие стараются уединиться с природой, отдохнуть на водоемах. Конечно, самый высокий сезон пришелся и на геопарки. Эльмира Туканова, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по туризму