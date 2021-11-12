В Башкирии зоозащитников не пускают в приют для собак

В Стерлитамаке волонтеры не могут попасть в приют, где содержатся собаки. Компания, выигравшая тендер на отлов животных, прячет четвероногих, жалуются горожане. И продолжается это уже не первый год. По закону пункт временного содержания должен быть доступен.
Звоним некоему Дмитрию. Именно его номер указан для записи на просмотр отловленных животных. Контракт закончен, а новый еще не заключен, уверяет мужчина. Вот только договор с компанией до 2023 года, а на дворе только ноябрь 2021 года. Вместе с волонтерами и представителем партии «Зеленые» решаем все-таки наведаться в пункт временного содержания собак.
Дверь перед нами захлопывает и уже больше не откроет директор ООО «Алиса». Но по телефону разговаривал с нами не он, а другой мужчина. Летом общественные инспекторы Росприроднадзора также пытались попасть внутрь.
Увидеть нам не удалось, а вот услышать получилось.
Кажется, сотрудники ООО «Алиса» постановление Республики Башкортостан от 16 сентября 2020 года под номером 586 не видели. Компания должна была разработать график посещений ПВС для волонтеров и граждан, то есть в определенные дни и часы доступ должен иметь любой желающий.
Иногда волонтерам приходилось чуть ли не умолять сотрудников пустить их просто взглянуть на собак.
Мы решили вновь связаться с Дмитрием и спросить, как контракт до 2023 года мог закончиться досрочно и почему двери их центра закрыты. Объяснение: дело в деньгах.
В пункт содержания животных нам сказали, что можно приехать завтра, но вот только без камеры. Мол, собак снимать нельзя. Стерлитамак, признаются зоозащитники и представители партии «Зеленые», единственный город, в котором возникают подобные проблемы. Хотя открытость помогла бы пристроить собак, но любовь к четвероногим у сотрудников компании, похоже, настолько сильна, что своих постояльцев стараются лишний раз не показывать.