В Башкирии зоозащитников не пускают в приют для собак

В Стерлитамаке волонтеры не могут попасть в приют, где содержатся собаки. Компания, выигравшая тендер на отлов животных, прячет четвероногих, жалуются горожане. И продолжается это уже не первый год. По закону пункт временного содержания должен быть доступен.

Звоним некоему Дмитрию. Именно его номер указан для записи на просмотр отловленных животных. Контракт закончен, а новый еще не заключен, уверяет мужчина. Вот только договор с компанией до 2023 года, а на дворе только ноябрь 2021 года. Вместе с волонтерами и представителем партии «Зеленые» решаем все-таки наведаться в пункт временного содержания собак.

Дверь перед нами захлопывает и уже больше не откроет директор ООО «Алиса». Но по телефону разговаривал с нами не он, а другой мужчина. Летом общественные инспекторы Росприроднадзора также пытались попасть внутрь.

В заключении прописано другое: должна быть табличка с указанием часов приема. Пустили потому что Управление ветеринарии разрешило, а так просто туда попасть никто не может. Остается только догадываться. Елена Муллакаева, руководитель комиссии по защите животных РЭП «Зелёные»

Увидеть нам не удалось, а вот услышать получилось.

Кажется, сотрудники ООО «Алиса» постановление Республики Башкортостан от 16 сентября 2020 года под номером 586 не видели. Компания должна была разработать график посещений ПВС для волонтеров и граждан, то есть в определенные дни и часы доступ должен иметь любой желающий.

Большое количество обращений от граждан поступает, что собаки пропадают, в том числе находят трупы. Постоянно пишут заявления в полицию и прокуратуру. Те, которые туда хотя бы раз попадали, находятся до сих пор в шоке. Есть информация, что они там очень истощенные, их не кормят, нет должного ухода. Гульназ Рахматуллина и Оксана Иванова, зоозащитники

Иногда волонтерам приходилось чуть ли не умолять сотрудников пустить их просто взглянуть на собак.

Когда пропали собаки из нашего района, люди слышали визиги и выстрелы. Знали, что это отлов. В УЖХ города была запись, что была заявка на тот район, где они пропали. Татьяна Мерзлякова, общественный инспектор

Мы решили вновь связаться с Дмитрием и спросить, как контракт до 2023 года мог закончиться досрочно и почему двери их центра закрыты. Объяснение: дело в деньгах.