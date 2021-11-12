В Башкирии отмечают День профсоюзного работника

В рамках праздника сегодня в Доме профсоюзов состоялось открытие второго сектора кабинета здоровья «Сәләмәт бул!». Он представляет собой спортивный зал, оборудованный тренажерным комплексом. Проект реализован на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу.

В 2022 году будет отмечаться 100-летие Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. В июне этого года главой республики был издан указ о праздновании этой даты. В настоящее время прорабатывается план мероприятий, связанных с вековым юбилеем. В рамках же сегодняшнего праздника в Уфе состоялось еще подписание соглашения между профсоюзами Башкортостана и Луганской народной республики.