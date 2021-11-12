В Башкирии отмечают День профсоюзного работника

 В рамках праздника сегодня в Доме профсоюзов состоялось открытие второго сектора кабинета здоровья «Сәләмәт бул!». Он представляет собой спортивный зал, оборудованный тренажерным комплексом. Проект реализован на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу.

Напомним, первый сектор кабинета здоровья работает с марта 2021 года. Его посетили свыше 1200 членов профсоюза.

Первый сектор направлен на реабилитацию наших работников, членов профсоюза, переболевших коронавирусом. Второй сектор проекта позволит привлечь внимание членов профсоюза к ЗОЖ и занятию спортом.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

В 2022 году будет отмечаться 100-летие Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. В июне этого года главой республики был издан указ о праздновании этой даты. В настоящее время прорабатывается план мероприятий, связанных с вековым юбилеем. В рамках же сегодняшнего праздника в Уфе состоялось еще подписание соглашения между профсоюзами Башкортостана и Луганской народной республики.

Фото №1 - В Башкирии отмечают День профсоюзного работника

Сейчас развитие отношений позволит нам в дальнейшем укрепить дружеские связи и, основываясь на историческом опыте, продолжать тесное сотрудничество и идти к развитию.

Игорь Рябушкин, председатель Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики
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