В Уфе стартовали IV Евразийские студенческие игры боевых искусств

В них за медали борются учащиеся вузов, а также колледжей, техникумов и других учебных заведений. Первыми на ковер и татами вышли представители джиу-джитсу, ушу саньда, тхэквондо в личных соревнованиях и в спаррингах. Кикбоксеры выступали с сольными композициями.
Из-за эпидемиологической ситуации в стране до столицы республики доехали не все желающие. Однако представители ряда регионов все-таки приняли участие в спортивном форуме.
Завтра в спортзалах Башкирского государственного аграрного университета пройдут соревнования по всестилевому карате, а также по айкидо, мас-рестлингу и не только.