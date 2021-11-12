В Уфе стартовали IV Евразийские студенческие игры боевых искусств

В них за медали борются учащиеся вузов, а также колледжей, техникумов и других учебных заведений. Первыми на ковер и татами вышли представители джиу-джитсу, ушу саньда, тхэквондо в личных соревнованиях и в спаррингах. Кикбоксеры выступали с сольными композициями.

Из-за эпидемиологической ситуации в стране до столицы республики доехали не все желающие. Однако представители ряда регионов все-таки приняли участие в спортивном форуме.