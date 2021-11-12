Блогер Рустам Набиев попробовал себя в роли диспетчера Центра обработки вызовов 112

Артисты и блогеры в роли спасателей. В Уфе проходит флэшмоб, организованный Госкомитетом по ЧС. Медийные лица пробуют себя в новом амплуа или ограничиваются теорией.

Таким образом они хотят показать работу тех, кто ежедневно спасает людей, но  необязательно в огне или на воде, а, например, в Центре обработки вызовов 112. Туда звонят со всего региона. Каждые сутки поступает примерно семь тысяч обращений. О работе диспетчеров рассказали блогеру Рустаму Набиеву.

Напомним, мужчина потерял ноги в трагедии, которая произошла в Омске. Обрушилась казарма, в которой жил он и другие сослуживцы. Молодой десантник пролежал несколько часов под завалами.

Я считаю, что это ответственная работа. Иногда от нее зависит жизнь человека. Я бы, наверное, не смог.

Рустам Набиев, блогер

В рамках челленджа известные блогеры республики посетят диспетчеров, пожарных, спасателей, лаборантов и преподавателей. Сегодня Рустам Набиев посетил центр обработки вызовов 112.

Елена Зинатуллина, пресс-секретарь Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
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