В Башкирии вечером загорелась старая мечеть

В Башкирии 12 ноября произошел пожар на территории деревни Салаватово Абзелиловского района республики. Вечером загорелась старая мечеть.
В МЧС РБ проинформировали, что в момент происшествия в самой мечети никого не было. Обошлось без погибших и пострадавших. Известно, что мечеть использовалась для молитв в выходные дни.
В помещении использовали печное отопление, а также конвекторы для отопления. На тушение огня ушло полтора часа. Причины происшествия будут установлены дознавателем МЧС.
Фото: МЧС РБ