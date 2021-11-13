В Башкирии вечером загорелась старая мечеть

В Башкирии 12 ноября произошел пожар на территории деревни Салаватово Абзелиловского района республики. Вечером загорелась старая мечеть.

Фото №1 - В Башкирии вечером загорелась старая мечеть

В МЧС РБ проинформировали, что в момент происшествия в самой мечети никого не было. Обошлось без погибших и пострадавших. Известно, что мечеть использовалась для молитв в выходные дни.

В помещении использовали печное отопление, а также конвекторы для отопления. На тушение огня ушло полтора часа. Причины происшествия будут установлены дознавателем МЧС.

Фото: МЧС РБ 

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