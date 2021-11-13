Эксперт: «Перепись — это насущная необходимость нашего времени»

Сравнивать результаты статнаблюдений не совсем корректно, поскольку они не взаимозаменяют, а взаимодополняют друг друга. Разница в методике. В частности, в переписи населения переписывается человек, который прожил или намеревается прожить в республике 12 месяцев. Допустим, он прописан в другом регионе, но проживает у нас. Соответственно, его перепишут в нашей республике. По данным текущего учета он будет переписан в другом регионе, по данным переписи населения — у нас.

Регина Каримова, научный сотрудник Центра гуманитарных наук