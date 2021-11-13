Эксперт: «Перепись — это насущная необходимость нашего времени»

В Башкирии, согласно данным Росстата, Всероссийскую перепись населения прошли уже свыше 4 миллионов человек. Республика вошла в список регионов-лидеров по участию в переписи.

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Глава Росстата Павел Малков отметил, что вместе с Башкирией сегодня лидерами являются также Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ставрополье, Краснодарский край, республики Северного Кавказа, Волгоградская область, Мордовия, Татарстан, Чукотка и Тульская область.

Попадание республики в перечень регионов-лидеров по участию в переписи населения даст Башкирии возможность привлечь на внимание федеральных властей с точки зрения оперативного решения поставленных задач. Мнение озвучили в программе «Вечерний телецентр» на телеканале БСТ приглашенные эксперты.

Перепись — это насущная необходимость нашего времени, позволяющая формировать государственную политику.

Александр Дегтярев, ректор Института стратегических исследований РБ, профессор, доктор экономических наук

Ректор Института развития образования, доктор экономических наук Азат Янгиров уверен, что любая перепись нацелена на точность учета, так как данные, полученные в ходе переписи, всегда оказываются больше, чем показывает официальная статистка.

Это такой узловой момент, который скажем так, „сверяет часы“. Именно от него начинается новый отсчет.

Азат Янгиров, ректор Института развития образования, доктор экономических наук

Регина Каримова, научный сотрудник Центра гуманитарных наук, также подчеркнула, что разница между данными переписи и имеющейся статистикой довольно большая. Она отметила, что статистические наблюдения имеют несколько форм. Это и учет данных ЗАГСа, МВД, обследования по темам и другие. Сюда же относят и перепись населения.

Сравнивать результаты статнаблюдений не совсем корректно, поскольку они не взаимозаменяют, а взаимодополняют друг друга. Разница в методике. В частности, в переписи населения переписывается человек, который прожил или намеревается прожить в республике 12 месяцев. Допустим, он прописан в другом регионе, но проживает у нас. Соответственно, его перепишут в нашей республике. По данным текущего учета он будет переписан в другом регионе, по данным переписи населения — у нас.

Регина Каримова, научный сотрудник Центра гуманитарных наук
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Также эксперты отметили главное отличие нынешней переписи. Это цифровизация. Благодаря ей удастся произвести быстрые и точные подсчеты.

Сегодня далеко не все граждане доверяют людям в форме, опасаются мошенников и поэтому предпочитают пройти перепись самостоятельно, на Госуслугах. Пройти перепись на Госуслугах — это действительно очень удобно.

Гульдар Камалова, завкафедрой политологии БАГСУ

Финальные итоги Всероссийской переписи будут озвучены в конце 2022 года. А раньше на это уходило до 4 лет.

Наконец, благодаря цифровизации впервые удалось «вывести из тени» мигрантов и вахтовиков. Ранее их было сложнее посчитать из-за невозможности пройти перепись онлайн. По прогнозам, численность Башкирии будет заметно увеличена именно за счет мигрантов, вахтовиков, а также студентов.

В связи с созданием Евразийского НОЦ, количество жителей Башкортостана будет еще увеличено. Следующая перепись однозначно покажет положительное сальдо среди студентов и абитуриентов. К нам, в том числе, планируют „подтянуться“ крупные ученые и инвесторы. Привлекательность этих проектов очевидна.

Александр Дегтярев, ректор Института стратегических исследований РБ, профессор, доктор экономических наук

Завершится перепись 14 ноября. Также до этого дня можно успеть переписаться на сайте Госулуг.  По всем вопросам можно обратиться по номеру: 8-800-347-11-02.

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