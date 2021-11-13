Эксперт: «Перепись — это насущная необходимость нашего времени»

В Башкирии, согласно данным Росстата, Всероссийскую перепись населения прошли уже свыше 4 миллионов человек. Республика вошла в список регионов-лидеров по участию в переписи.
Глава Росстата Павел Малков отметил, что вместе с Башкирией сегодня лидерами являются также Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ставрополье, Краснодарский край, республики Северного Кавказа, Волгоградская область, Мордовия, Татарстан, Чукотка и Тульская область.
Попадание республики в перечень регионов-лидеров по участию в переписи населения даст Башкирии возможность привлечь на внимание федеральных властей с точки зрения оперативного решения поставленных задач. Мнение озвучили в программе «Вечерний телецентр» на телеканале БСТ приглашенные эксперты.
Ректор Института развития образования, доктор экономических наук Азат Янгиров уверен, что любая перепись нацелена на точность учета, так как данные, полученные в ходе переписи, всегда оказываются больше, чем показывает официальная статистка.
Регина Каримова, научный сотрудник Центра гуманитарных наук, также подчеркнула, что разница между данными переписи и имеющейся статистикой довольно большая. Она отметила, что статистические наблюдения имеют несколько форм. Это и учет данных ЗАГСа, МВД, обследования по темам и другие. Сюда же относят и перепись населения.
Также эксперты отметили главное отличие нынешней переписи. Это цифровизация. Благодаря ей удастся произвести быстрые и точные подсчеты.
Финальные итоги Всероссийской переписи будут озвучены в конце 2022 года. А раньше на это уходило до 4 лет.
Наконец, благодаря цифровизации впервые удалось «вывести из тени» мигрантов и вахтовиков. Ранее их было сложнее посчитать из-за невозможности пройти перепись онлайн. По прогнозам, численность Башкирии будет заметно увеличена именно за счет мигрантов, вахтовиков, а также студентов.
Завершится перепись 14 ноября. Также до этого дня можно успеть переписаться на сайте Госулуг. По всем вопросам можно обратиться по номеру: 8-800-347-11-02.