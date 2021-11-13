В Стерлитамаке за вакцинацию студенты могут выиграть iPhone 12

В Стерлитамаке продлили период проведения конкурса «Вакцина в тренде». Конкурс проводится среди студентов в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших вакцинацию от коронавируса.

Разыгрываются среди привившихся студентов города ценные призы: iPhone 12, Apple AirPods 2, умную колонку Mail.ru Group капсулу мини с голосовым помощником.

Не инд. Чтобы принять участие, рассказали в местной администрации, нужно сделать селфи, мотивирующее соблюдать ограничительные меры и пройти вакцинацию. Селфи можно сделать в местах, в которые разрешен вход при наличии QR-кодов, с собственным сертификатом о вакцинации в руках.

Фото нужно опубликовать в Инстаграме или ВКонтакте в срок до 23:59 1 декабря этого года. Также нужно указать хештеги: #ВакцинаVтренде, #вакцинавомнеСТР и название учебного учреждения через хештэг. Также нужно подписаться на аккаунт @omp_str (отдел по молодёжной политике Стерлитамака) в Инстаграме и на группу отдела ВКонтакте.