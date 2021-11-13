В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте

В Правительстве России подготовили законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Но мера будет касаться только отдельных видов общественного транспорта. Законопроекты направлены в Госдуму.
Причиной таких решений стала сложная ситуация с коронавирусом. В первом законопроекте сказано, что посещать места проведения массовых мероприятий, объекты общественного питания, розничной торговли и различные культурные учреждения граждане смогут при наличии одного из документов: QR-кода о вакцинации, медотвода от вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. До 1 февраля допускается предъявление ПЦР-теста.
Перечень объектов для использования QR-кодов определят власти регионов страны.
Другой внесенный в Госдуму законопроект обяжет предъявлять один из документов при использовании железнодорожного и авиатранспорта. В Правительстве уточнили, что речь идет о междугородных и международных перевозках.