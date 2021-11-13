«Держался за опору и звал на помощь»: в Башкирии мужчина застрял в ледяной воде

В Башкирии четверым рыбакам 12 ноября потребовалась помощь спасателей. К счастью, в это время спасатели Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям проводили на разных водных объектах мониторинг ледового покрова.

Один из мужчин был обнаружен по пояс в воде в реке Юрюзань Салаватского района. Он держался за опору моста и звал на помощь, сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС. Пострадавшего вытащили на берег, отогрели, а затем доставили домой.

В другом случае, произошедшем на Павловском водохранилище, двое мужчин дрейфовали по воде на заглохшей моторной лодке, ожидая помощи. Аналогичная ситуация произошла с рыбаком на реке Белой в Дюртюлях. Все трое были эвакуированы. Пострадавших нет.