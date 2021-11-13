В России коронавирус зарегистрировали у 39 256 пациентов за сутки

В России, по официальным федеральным данным, коронавирус за сутки был выявлен у 39 256 пациентов. Всего по стране с начала пандемии было зафиксировано 9 031 851 фактов заболевания.

По данным на 13 ноября, в России было зарегистрировано 254 167 смертей от коронавируса, в том числе за сутки скончалось 1 241 человек. Выписано на 13 ноября по выздоровлению 7 754 764 человек, из них за сутки – 33 802.