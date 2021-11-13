В Башкирии из-за пьяного водителя перевернулось авто, госпитализированы двое

В Башкирии утром с дороги вылетел автомобиль. ДТП было зафиксировано в Федоровском районе на 38 километре трассы Мелеуз-Федоровка.

Известно, что водитель, 32-летний житель Кугарчинского района Башкирии, управляющий автомобилем Nissan Premier, двигался в направлении села Бала-Четырман со стороны деревни Ключевка. В ГИБДД РБ отметили, что, предположительно, водитель не справился с рулевым управлением.

В результате этого автомобиль вылетел в кювет, далее опрокинувшись. Два пассажира, 33-летняя женщина и мужчина 32 лет, были доставлены с места происшествия в больницу. Оказалось, сообщили в ГИБДД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.