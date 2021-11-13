В Уфе объяснили причину отключения отопления в 19 жилых домах

В Уфе 12 ноября произошло аварийное отключение отопления, которое коснулось 12 жилых домов и двух предприятий на пр. Октября, ул. 50 лет СССР, а также на улицах Комсомольской и Тихорецкой. Жителям объяснили причину.

Сначала в ночь на 12 ноября в квартире дома № 52/1 на пр. Октября произошла аварийная утечка по стояку центрального отопления, рассказали в ЦУР Башкирии.

Аварийную утечку сотрудники ЖЭУ-15 временно устранили, установив хомут. А на следующий день, 12 ноября, заменили участок трубопровода в стояке и отопление в доме запустили. Как выяснилось, для проведения таких работ в системе отопления необходимо слить воду из труб. Диспетчерская Советского района информировала жителей дома о ситуации.

Затем 12 ноября произошла авария на трубопроводе наружных тепловых сетей ООО «БашРТС», который как раз проходит через дом. В результате без отопления на некоторое время остались 19 домов и еще 2 предприятия. К 19 часам в этот же день утечку удалось устранить, и в ночь на 13 число отопление было подано на объекты.