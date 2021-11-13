В Уфе на уборку улиц от снега 13 ноября вышли 191 единица техники и более 300 рабочих

В Уфе из-за обильного снегопада ночью и утром на очистку улиц от снега вышли 191 единица коммунальной техники и 334 рабочих. Очистка была проведена на основных пассажирообразующих магистралях, второстепенных дорогах, а также отдаленных районах города, сообщили в уфимской мэрии.

Проводится расчистка и обработка тротуаров и площадок остановок. Также очищаются от снега и дворы. В этих работах задействованы около 630 дворников и 140 единиц техники. Горожан и гостей Уфы в мэрии попросили быть внимательными на дорогах.