В Уфе на уборку улиц от снега 13 ноября вышли 191 единица техники и более 300 рабочих

В Уфе из-за обильного снегопада ночью и утром на очистку улиц от снега вышли 191 единица коммунальной техники и 334 рабочих. Очистка была проведена на основных пассажирообразующих магистралях, второстепенных дорогах, а также отдаленных районах города, сообщили в уфимской мэрии.

Фото №1 - В Уфе на уборку улиц от снега 13 ноября вышли 191 единица техники и более 300 рабочих

Проводится расчистка и обработка тротуаров и площадок остановок. Также очищаются от снега и дворы. В этих работах задействованы около 630 дворников и 140 единиц техники. Горожан и гостей Уфы в мэрии попросили быть внимательными на дорогах.

Отметим, выпадение снега и понижение температуры воздуха способствует обледенению дорожного полотна. В связи с этим в ночное время и утренние часы особое внимание уделяется борьбе с гололедом. Проводится подсыпка противогололедной смесью главных магистралей, мостов, путепроводов, подъемов, спусков и других опасных участков.

Пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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