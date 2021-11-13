В Чишминском районе Башкирии в 2024 году откроют парк «Патриот»

Глава Башкирии Радий Хабиров 13 ноября посетил территорию будущего парка «Патриот». Парк для подготовки подрастающего поколения к армии примет первые сборы уже в 2022 году. В полную мощность парк начнет функционировать в 2024 году.

Разговор о строительстве военно-патриотического парка на той местности, где ранее раполагалась военная часть, начался еще в 2019 году. Тогда Радий Хабиров находился в рабочей поездке в селе Алкино-2.

В мае текущего года руководитель республики принимал участие в совещании, на котором говорили о создании в регионе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Такие центры запланировано обустроить по всей стране, распорядился Президент России Владимир Путин. Задача должна быть выполнена к 2024 году.

В Башкирии центр решено было организовать на базе Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий в августе 2020 года. Продолжить работу центр уже на базе парка «Патриот» в Чишминском районе.

В ходе осмотра территории будущего парка министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал руководителю региона о планах. Здесь будет проведена реконструкция учебного корпуса, в котором смогут проживать как дети, так и подростки. Вблизи расположат плац, столовую, а также огневой центр и специальную полосу препятствий. Запланирована и организация физкультурно-оздоровительного комплекса.

На запланированные работы из республиканского бюджета направлено 271,9 миллионов рублей. Как только откроется парк, он сможет принять школьников всех возрастов.

В планах обустройство историко-мемориального комплекса «Партизанская деревня» и музея военной техники. Они будут открыты для всех желающих.

Радий Хабиров подчеркнул, что работа предстоит масштабная. Однако первые военные сборы можно будет провести в 2022 году, как только завершится ремонт основного корпуса. Возле него будет установлен шатер, переданный с площадки финала Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia, проведенного в Уфе в этом году.

Республике очень повезло, что Министерство обороны России передало большую площадку с частью необходимой инфраструктуры. Благодаря этому мы сможем к 2024 году создать здесь полномасштабный патриотический центр. В нём предусмотрены учебные помещения, военные и спортивные объекты, досуговые зоны и мемориальный комплекс. Первые сборы планируем провести уже в 2022 году. А в дальнейшем сюда будут приезжать участники профильных смен и любители активного отдыха, семьи с детьми и туристы. Радий Хабиров, Глава РБ

Во время визита руководитель республики также поднял вопрос строительства школы в селе санатория «Алкино». Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района, отметил, что сейчас дети из села ездят в школы района, а автобус регулярно курсирует по федеральной трассе М-5, а это несет за собой большой риск ДТП.