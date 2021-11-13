В Уфе капремонт спортивной школы киокусинкай завершен на 90%

В Уфе с августа ведется капитальный ремонт в здании спортшколы киокусинкай, расположенной на ул. Губайдуллина. Проводятся работы на средства, выделенные из муниципального бюджета.

В мэрии Уфы сообщили, что на сегодня ремонтные работы завершены на 90%. В здании обновили раздевалки, душевые и туалеты. Также отремонтированы административные помещения спортшколы, комната тренеров, уложено новое напольное покрытие.

Обновился и сам спортивный зал, проведен ремонт электрики, выполнена отмостка. Бассейн, который не работал больше 10 лет, превратился в просторный спортзал.