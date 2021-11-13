Школьники Башкирии с 15 ноября вернутся к очному режиму обучению

В Башкирии школьники снова вернутся к очному формату обучения с 15 ноября. Продлевать дистанционный формат для вузов, колледжей и дополнительного образования не планируется.

О принятом решении рассказали в республиканском министерстве образования и науки. Каникулы у школьников Башкирии должны были завершится еще 8 ноября. Но оперштаб РБ на заседании решил продлить их до 14 ноября включительно.