В Уфе в коммуналке сосед с топором угрожал женщине убийством

В Уфе мужчина с топором угрожал своей соседке по коммунальной квартире убийством, схватив топор. Потерпевшая поспешила обратиться в полицию.

Фото №1 - В Уфе в коммуналке сосед с топором угрожал женщине убийством

Правоохранителям 58-летняя уфимка рассказала, что между ней и подозреваемым часто возникают конфликты на бытовой почве. В этот раз днем на кухне произошел очередной конфликт. И тогда мужчина схватил топор и стал угрожать женщине.

На место прибыл участковый. Он задержал 66-летнего соседа с топором, который был изъят, сообщает пресс-служба МВД по Уфе. В полиции возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по Уфе 

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