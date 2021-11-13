В Уфе в коммуналке сосед с топором угрожал женщине убийством

В Уфе мужчина с топором угрожал своей соседке по коммунальной квартире убийством, схватив топор. Потерпевшая поспешила обратиться в полицию.
Правоохранителям 58-летняя уфимка рассказала, что между ней и подозреваемым часто возникают конфликты на бытовой почве. В этот раз днем на кухне произошел очередной конфликт. И тогда мужчина схватил топор и стал угрожать женщине.
На место прибыл участковый. Он задержал 66-летнего соседа с топором, который был изъят, сообщает пресс-служба МВД по Уфе. В полиции возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по Уфе