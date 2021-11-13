В Уфе в коммуналке сосед с топором угрожал женщине убийством

В Уфе мужчина с топором угрожал своей соседке по коммунальной квартире убийством, схватив топор. Потерпевшая поспешила обратиться в полицию.

Правоохранителям 58-летняя уфимка рассказала, что между ней и подозреваемым часто возникают конфликты на бытовой почве. В этот раз днем на кухне произошел очередной конфликт. И тогда мужчина схватил топор и стал угрожать женщине.