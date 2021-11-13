В Башкирии синоптики предупреждают о предстоящих снегопадах

Гидрометцентр по Республике Башкортостан опубликовал прогноз погоды на следующие два дня. Если автовладельцы до сих пор не сменили резину на зимнюю, то лучше всего сделать это как можно скорее.
По данным синоптиков, в республике 14 ноября пройдет небольшой снег. Ветер обещает быть умеренным. Температура воздуха в это воскресенье в дневное время суток составит в среднем от -1 до -6 градусов, а ночью – от -4 до -9 градусов.
В понедельник, 15 ноября, в Башкирии ночью местами пройдет небольшой снегопад. Днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер останется умеренным. Температура воздуха днем может достигать от -5 до -10 градусов. Ночью будет заметно холоднее – от -9 до -14 градусов, а при прояснениях – до -19.