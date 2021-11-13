В Башкортостане появится первый военно-патриотический парк «Патриот»

Военно-патриотический парк «Патриот» должен стать учебным центром для подрастающего поколения и экскурсионной площадкой. Строительство объекта идет на базе заброшенной воинской части в Чишминском районе. Там будет огневая зона, десантный городок, казармы для школьников, проходящих сборы и не только. Сегодня с проектом парка ознакомился Глава Башкортостана.

Вот уже пять лет территория бывшей зенитно-ракетной части пустует. После того, как бригада была передислоцирована, оставшиеся казармы и помещения хозблоков, по сути, были заброшены. И, скорее всего, пришли бы в полную негодность, если бы власти не решили организовать здесь военно-патриотический парк.

Нам Министерство обороны передало довольно большой земельный участок с объектами военной инфраструктуры. Мы, конечно, думали, что они более в лучшем состоянии, поэтому наши планы немного отодвигаются. Но в целом к 2024 году здесь будет полномасштабный парк «Патриот», где для детей будут и спортивная часть, и воинская часть, и досуговая часть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Здесь все будет пронизано патриотизмом. В парке намерены создать музей военной техники, партизанскую деревню, а также десантный городок, в котором любой желающий сможет совершить тренировочный прыжок с парашютной вышки. При «Патриоте» будет функционировать и учебно-методический центр «Авангард», в котором намерены проводить военные сборы для школьников.

Все 10-классники республики должны будут пройти через пятидневные учебно-тренировочные сборы. Кроме того, «Авангард» параллельно настроен на проведение военно-патриотических смен. Здесь по возрасту не ограничиваемся старшими классами, дети будут проходить смены с восьмого класса круглогодично. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

С организацией огневой подготовки будут помогать военные инженерной бригады, часть которых расположена по соседству. Пострелять и помаршировать на плацу смогут более 10 тысяч представителей допризывной молодежи. Парк «Патриот» станет площадкой и для юнармейцев, которые будут проводить здесь собственные сборы круглогодично.

Движение «Юнармия» у нас с 2016 года активно шагает по стране. Если брать республику, то у нас более 24 тысяч юнармейцев. Это мальчишки и девчонки от 8 до 18 лет. И, конечно же, мы будем все наши крупные мероприятия проводить здесь. Арсен Зинатуллин, руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» Республики Башкортостан

Парк «Патриот» создается по аналогии с уже действующим парком Вооруженных сил России, который находится в Подмосковье. Опыт оказался удачным, поэтому его решили перенести и на регионы.

Мы начали эту работу в 2019 году. Определенное количество времени заняло подбор площадки, поскольку это достаточно специфичная история. Аналогов такому парку в республике больше нет. Яна Гайдук, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике