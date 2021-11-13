В Башкортостане появится первый военно-патриотический парк «Патриот»

Военно-патриотический парк «Патриот» должен стать учебным центром для подрастающего поколения и экскурсионной площадкой. Строительство объекта идет на базе заброшенной воинской части в Чишминском районе. Там будет огневая зона, десантный городок, казармы для школьников, проходящих сборы и не только. Сегодня с проектом парка ознакомился Глава Башкортостана.

Вот уже пять лет территория бывшей зенитно-ракетной части пустует. После того, как бригада была передислоцирована, оставшиеся казармы и помещения хозблоков, по сути, были заброшены. И, скорее всего, пришли бы в полную негодность, если бы власти не решили организовать здесь военно-патриотический парк.

Нам Министерство обороны передало довольно большой земельный участок с объектами военной инфраструктуры. Мы, конечно, думали, что они более в лучшем состоянии, поэтому наши планы немного отодвигаются. Но в целом к 2024 году здесь будет полномасштабный парк «Патриот», где для детей будут и спортивная часть, и воинская часть, и досуговая часть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Здесь все будет пронизано патриотизмом. В парке намерены создать музей военной техники, партизанскую деревню, а также десантный городок, в котором любой желающий сможет совершить тренировочный прыжок с парашютной вышки. При «Патриоте» будет функционировать и учебно-методический центр «Авангард», в котором намерены проводить военные сборы для школьников.

Все 10-классники республики должны будут пройти через пятидневные учебно-тренировочные сборы. Кроме того, «Авангард» параллельно настроен на проведение военно-патриотических смен. Здесь по возрасту не ограничиваемся старшими классами, дети будут проходить смены с восьмого класса круглогодично.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкортостане появится первый военно-патриотический парк «Патриот»

С организацией огневой подготовки будут помогать военные инженерной бригады, часть которых расположена по соседству. Пострелять и помаршировать на плацу смогут более 10 тысяч представителей допризывной молодежи. Парк «Патриот» станет площадкой и для юнармейцев, которые будут проводить здесь собственные сборы круглогодично.

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Движение «Юнармия» у нас с 2016 года активно шагает по стране. Если брать республику, то у нас более 24 тысяч юнармейцев. Это мальчишки и девчонки от 8 до 18 лет. И, конечно же, мы будем все наши крупные мероприятия проводить здесь.

Арсен Зинатуллин, руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» Республики Башкортостан

Парк «Патриот» создается по аналогии с уже действующим парком Вооруженных сил России, который находится в Подмосковье. Опыт оказался удачным, поэтому его решили перенести и на регионы.

Мы начали эту работу в 2019 году. Определенное количество времени заняло подбор площадки, поскольку это достаточно специфичная история. Аналогов такому парку в республике больше нет.

Яна Гайдук, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике

Глава республики предложил создать на отдельном участке  специальную полосу препятствий для проведения республиканского марафона «Гонка героев». Реализовывать масштабный проект будут поэтапно. Изначально курсантов здесь готовились принять в декабре, однако из-за необходимости более капитального ремонта первые сборы организуют не раньше июня. Полностью на создание парка «Патриот» отведено три года.

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