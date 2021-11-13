В Башкортостане появится первый военно-патриотический парк «Патриот»

Военно-патриотический парк «Патриот» должен стать учебным центром для подрастающего поколения и экскурсионной площадкой. Строительство объекта идет на базе заброшенной воинской части в Чишминском районе. Там будет огневая зона, десантный городок, казармы для школьников, проходящих сборы и не только. Сегодня с проектом парка ознакомился Глава Башкортостана.
Вот уже пять лет территория бывшей зенитно-ракетной части пустует. После того, как бригада была передислоцирована, оставшиеся казармы и помещения хозблоков, по сути, были заброшены. И, скорее всего, пришли бы в полную негодность, если бы власти не решили организовать здесь военно-патриотический парк.
Здесь все будет пронизано патриотизмом. В парке намерены создать музей военной техники, партизанскую деревню, а также десантный городок, в котором любой желающий сможет совершить тренировочный прыжок с парашютной вышки. При «Патриоте» будет функционировать и учебно-методический центр «Авангард», в котором намерены проводить военные сборы для школьников.
С организацией огневой подготовки будут помогать военные инженерной бригады, часть которых расположена по соседству. Пострелять и помаршировать на плацу смогут более 10 тысяч представителей допризывной молодежи. Парк «Патриот» станет площадкой и для юнармейцев, которые будут проводить здесь собственные сборы круглогодично.
Парк «Патриот» создается по аналогии с уже действующим парком Вооруженных сил России, который находится в Подмосковье. Опыт оказался удачным, поэтому его решили перенести и на регионы.
Глава республики предложил создать на отдельном участке специальную полосу препятствий для проведения республиканского марафона «Гонка героев». Реализовывать масштабный проект будут поэтапно. Изначально курсантов здесь готовились принять в декабре, однако из-за необходимости более капитального ремонта первые сборы организуют не раньше июня. Полностью на создание парка «Патриот» отведено три года.