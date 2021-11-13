В Чишминском районе требуется строительство новой школы

В ходе рабочей поездки Глава республики обсудил вопросы строительства новой школы, необходимой для жителей села санатория Алкино. В микрорайоне проживают свыше 500 детей. Некоторые из них вынуждены ездить на учебу в соседний поселок Алкино-2.

При этом для начальных классов выделили помещения детского сада, который в связи с этим не может быть загружен дошколятами на 100%. Новое общеобразовательное учреждение рассчитано на 240 учеников. Также к нему пристроят детский сад. Возведение объекта планируется в 2023-2024 годах.