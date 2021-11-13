В Башкирии в ходе рейда задержали 45 пьяных водителей

В ночь с пятницы на субботу в ходе профилактического рейда сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 45 нетрезвых водителей, выявили более 2500 нарушений правил дорожного движения. О массовых проверках было объявлено заранее, однако некоторые автовладельцы, приняв на грудь, всё же решили испытать свою удачу.

Жительница Кигинского района сотрудникам ДПС, остановивших ее на ночной дороге, оказалась явна не рада. Запах алкоголя пыталась скрыть табачным дымом. Но обмануть алкотестер это не помогло. После нескольких прерванных попыток, мол, не хватает воздуха, автоледи всё же надула себе на лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.

Вряд ли женщина сидела за одним столом с этим мужчиной, его остановили в Бирске за рулем отечественной семерки. Но и у него инспекторы обнаружили признаки опьянения. Догадки при двух понятых подтвердил специальный прибор.

Показывает прибор на камеру. Водитель ранее сам не отрицал, что употреблял спиртные напитки.

К полуночи уже задержаны более 30 водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Есть водители, которые у нас попались за рулем в нетрезвом состоянии впервые, есть такие случаи, когда водители попадают за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это уже предусмотрена уголовная ответственность. Ильдар Сафин, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД России по Республике Башкортостан

Неспешно виляя по дорогам частного сектора Белорецка, водитель «Лады» 12-й модели словно и не замечает спецсигналы и проблесковые маячки в зеркале заднего вида. Мужчина остановился лишь перед своими воротами, но домой так и не попал. Во время проверки от водителя исходил запах алкоголя. Выяснилось, что ранее он уже привлекался за отказ пройти медосвидетельствование. Упирался и на этот раз. За повторное правонарушение ему теперь грозит лишение свободы.

Не обошлось и без ночных аварий. В Иглино нетрезвый водитель не справился с управлением в условиях снегопада и опрокинулся в кювет. В селе Николо-Берёзовка Краснокамского района инспекторы задержали несовершеннолетнего за рулём родительской 99-ки. Летом текущего года 17-летний парень без прав уже совершал ДТП в состоянии опьянения. На этот раз он снова сел за руль, приняв на грудь. В отделение вызвали его мать. Родителям придется выплатить крупный штраф, подростку же грозит уголовная ответственность.

Сегодня я узнала, что мой сын управлял автомашиной в алкогольном опьянении. Для меня это был шок. Он не имел права управлять транспортным средством. Мама задержанного

По пути в магазин меня остановили сотрудники ДПС. После первого их предупреждения я проигнорировал требование остановиться. А после остановился. Свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь. Задержанный

В Уфе, на улице Лётчиков, долетался и водитель «Рено Логан». Он уверял инспекторов, что выпил всего кружку пива, после ему срочно понадобилось отвезти друга домой. Товарищ стоит рядом и едва держится на ногах. Остановить товарищей сотрудники ГИБДД смогли лишь после непродолжительной погони. Беспристрастный алкотестер при понятых показал причину побега.

Я их не заметил просто, там тёмное освещение, даже фонарей не было. Я просто проехал и всё. Сегодня спиртные напитки употреблял, но только пиво бутылку. Ильнур, задержанный

Масштабный рейд проходил по всей республике. Не помешал ему даже начавшийся снегопад. За минувшую ночь сотрудники ДПС выявили более 2500 нарушений ПДД и задержали 45 пьяных водителей. Всего же за десять месяцев года в Башкортостане по вине нетрезвых шофёров произошло 291 ДТП, жертвами которых стали 61 человек, 384 получили травмы.