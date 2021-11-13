В Башкирии в ходе рейда задержали 45 пьяных водителей

В ночь с пятницы на субботу в ходе профилактического рейда сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 45 нетрезвых водителей, выявили более 2500 нарушений правил дорожного движения. О массовых проверках было объявлено заранее, однако некоторые автовладельцы, приняв на грудь, всё же решили испытать свою удачу.
Жительница Кигинского района сотрудникам ДПС, остановивших ее на ночной дороге, оказалась явна не рада. Запах алкоголя пыталась скрыть табачным дымом. Но обмануть алкотестер это не помогло. После нескольких прерванных попыток, мол, не хватает воздуха, автоледи всё же надула себе на лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.
Вряд ли женщина сидела за одним столом с этим мужчиной, его остановили в Бирске за рулем отечественной семерки. Но и у него инспекторы обнаружили признаки опьянения. Догадки при двух понятых подтвердил специальный прибор.
Показывает прибор на камеру. Водитель ранее сам не отрицал, что употреблял спиртные напитки.
Неспешно виляя по дорогам частного сектора Белорецка, водитель «Лады» 12-й модели словно и не замечает спецсигналы и проблесковые маячки в зеркале заднего вида. Мужчина остановился лишь перед своими воротами, но домой так и не попал. Во время проверки от водителя исходил запах алкоголя. Выяснилось, что ранее он уже привлекался за отказ пройти медосвидетельствование. Упирался и на этот раз. За повторное правонарушение ему теперь грозит лишение свободы.
Не обошлось и без ночных аварий. В Иглино нетрезвый водитель не справился с управлением в условиях снегопада и опрокинулся в кювет. В селе Николо-Берёзовка Краснокамского района инспекторы задержали несовершеннолетнего за рулём родительской 99-ки. Летом текущего года 17-летний парень без прав уже совершал ДТП в состоянии опьянения. На этот раз он снова сел за руль, приняв на грудь. В отделение вызвали его мать. Родителям придется выплатить крупный штраф, подростку же грозит уголовная ответственность.
В Уфе, на улице Лётчиков, долетался и водитель «Рено Логан». Он уверял инспекторов, что выпил всего кружку пива, после ему срочно понадобилось отвезти друга домой. Товарищ стоит рядом и едва держится на ногах. Остановить товарищей сотрудники ГИБДД смогли лишь после непродолжительной погони. Беспристрастный алкотестер при понятых показал причину побега.
Масштабный рейд проходил по всей республике. Не помешал ему даже начавшийся снегопад. За минувшую ночь сотрудники ДПС выявили более 2500 нарушений ПДД и задержали 45 пьяных водителей. Всего же за десять месяцев года в Башкортостане по вине нетрезвых шофёров произошло 291 ДТП, жертвами которых стали 61 человек, 384 получили травмы.
Абсолютное большинство задержанных водителей в нетрезвом состоянии утверждают, что выпили не больше бутылки пива и сесть за руль их заставила острая необходимость. Но мало кто из них задумывался, к чему может привести такой необдуманный поступок. Аварии по вине пьяных водителей редко заканчиваются незначительным ущербом. Зачастую это серьезные ДТП с пострадавшими и погибшими. Хотя избежать трагедий можно было, просто вызвав такси.