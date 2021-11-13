Пловец из Уфы завоевал 8 медалей на турнире Mad Wave

Абсолютный лидер медального зачёта.14-летний пловец из Уфы Азиз Ахмеров завоевал четыре золотых и четыре серебряных награды на финальном этапе турнира по плаванию Mad Wave Challenge, который проходил в Казани.

В детстве Азиз хотел стать боксером или футболистом, но после первых успехов в плавании, остался в этом виде спорта. Турнир в столице Татарстана стал заключительным на всероссийских соревнованиях Mad Wave Challenge, где Азиз Ахмеров возглавил общий зачёт после четырех этапов.

Мы долго шли к этому, меняли технику, работали над ней. Это был вполне ожидаемый резльутат. Порядок соревнований был очень плотный, не было времени на отдых. Азиз Ахмеров, победитель Mad Wave Challenge

Сейчас Ахмеров занимается в новом бассейне в посёлке Зубово. Вместе со своим тренером Владимиром Волковым он работает уже много лет и хочет добиваться с наставником новых побед. Ближайший турнир станет для Азиза серьезной проверкой, в декабре он поедет на первенство России по плаванию в Астрахань.