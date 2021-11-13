В Башкирии переписчики рассказали о своей работе

До завершения Всероссийской переписи населения России остался один день. Завтра, 14 ноября, у жителей страны еще будет время, чтобы принять участие в масштабной акции. Сделать это можно и самостоятельно на портале «Госуслуги». Но главный способ – традиционный, когда переписчик сам приходит в дом. Но порой респонденты и сами посещают участок.
На вопросы переписчика Лариса Лютгольц отвечает на стационарном переписном участке. Жительница Салавата решила сэкономить как свое время, так и чужое. Женщина уверена: участие каждого в переписи имеет большое значение.
В Салавате 44 стационарных переписных участка, куда мог прийти любой желающий. Но главным способом сбора данных остался традиционным – поквартирный обход. Чтобы внести ответы на вопросы одного человека, уходило не более 15 минут.
В Хайбуллинском районе трудились 55 переписчиков. Из них почти треть – в райцентре, селе Акъяр. В основном это люди, у которых уже есть опыт. Учительница местной школы Айгуль Мамбетова в роли переписчика впервые. Говорит: проблем в работе не возникало.
В этом году переписчики работали также в офисах МФЦ. Кроме того, впервые заполнить опросные листы можно самостоятельно, воспользовавшись порталом «Госуслуги». К слову, в последний день переписи 14 ноября это еще можно сделать. Таким образом ваши данные помогут для составления коллективного портрета страны.