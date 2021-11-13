В Башкирии переписчики рассказали о своей работе

До завершения Всероссийской переписи населения России остался один день. Завтра, 14 ноября, у жителей страны еще будет время, чтобы принять участие в масштабной акции. Сделать это можно и самостоятельно на портале «Госуслуги». Но главный способ – традиционный, когда переписчик сам приходит в дом. Но порой респонденты и сами посещают участок.

На вопросы переписчика Лариса Лютгольц отвечает на стационарном переписном участке. Жительница Салавата решила сэкономить как свое время, так и чужое. Женщина уверена: участие каждого в переписи имеет большое значение.

Для граждан важность переписи сложно не оценить. Лариса Лютгольц, жительница г. Салавата

Некоторые отсутствуют в квартирах, кто-то боялся открыть дверь. Они могли позвонить, и мы переписывали из на стационарных участках. Екатерина Дегтярёва, контролёр всероссийской переписи населения в г. Салавате

В Салавате 44 стационарных переписных участка, куда мог прийти любой желающий. Но главным способом сбора данных остался традиционным – поквартирный обход. Чтобы внести ответы на вопросы одного человека, уходило не более 15 минут.

Самые обычные вопросы, самые простые ответы. Ничего сложного. Думаю, это обязанность каждого человека. Альберт Гайнуллин, житель г. Салавата

В Хайбуллинском районе трудились 55 переписчиков. Из них почти треть – в райцентре, селе Акъяр. В основном это люди, у которых уже есть опыт. Учительница местной школы Айгуль Мамбетова в роли переписчика впервые. Говорит: проблем в работе не возникало.

Население нашего села тепло нас приняло. Сейчас занимается подсчетом. Очень удобно было в этом году работать с планшетами. Айгуль Мамбетова, переписчик

Перепись проходить нормально, отказников нет. Гузель Фатхуллина, контролёр Всероссийской переписи населения в Хайбуллинском районе