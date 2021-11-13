Башкиры Оренбургской области приняли участие в переписи

В селе Аллабердино изучают родной язык и культуру. О традициях и обычаях ребята узнают не только на занятиях, но и во внеурочное время. В своих корнях они уверены, а вот в названии села есть большие сомнения.

Алабердино или Аллабердино? Над этим вопросом местных жителей заставила задуматься ошибка сельсовета. В один момент вторая буква «л» исчезла из названия населённого пункта, разделив сельчан на два лагеря. Теперь место рождения детей звучит не так благородно, как у родителей.

Если переводить дословно с башкирского языка, то это будет «аляпистый». Жители села, конечно, очень недовольны этим, потому что «Алла бирзе» означает «Бог дал». Иначе звучит смысл села. Я сама сюда 20 лет назад приехала, прописана была в селе Аллабердино, новый дом сейчас Алабердино. Сания Бикинеева, директор школы с. Аллабердино

Чтобы впредь таких ошибок не было, уроки башкирского языка дети стараются не пропускать. До Башдрамтеатра в Уфе четыре часа езды. Поэтому в своём селе аллбердинцы решили создать театральные подмостки. Постановки проходят на родном языке.

Стараемся часто проводить такое мероприятие, чтобы дети наглядно всё запомнили. Дети активно участвуют. Им очень нравится. Наиля Кузбаева, учитель башкирского языка и литературы

А вот в названии школы пишутся две буквы «л». На этом во время аккредитации настояли сами жители. И вроде проблема частична решена, но, как говорится, «беда не приходит одна»: в 2019 году из учебной программы хотели убрать предмет «Башкирский язык».

Собралось всё село. Приехали из министерства. Было собрание. Отстояли. Сания Кузбаева, заслуженный учитель Республики Башкортостан

Жители села Аллабердино Оренбургской области трепетно относятся к истории и культуре родного края. С 1 по 11 классы дети изучают башкирский язык и литературу. Свои знания ученики успешно применяют в различных конкурсах и олимпиадах.

15 лет как они занимают места на межрегиональной олимпиаде по башкирскому языку. Отмечены премиями, стипендиями главы Тюльганского района. Сания Бикинеева, директор школы с. Аллабердино