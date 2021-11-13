Башкиры Оренбургской области приняли участие в переписи

В селе Аллабердино изучают родной язык и культуру. О традициях и обычаях ребята узнают не только на занятиях, но и во внеурочное время. В своих корнях они уверены, а вот в названии села есть большие сомнения.
Алабердино или Аллабердино? Над этим вопросом местных жителей заставила задуматься ошибка сельсовета. В один момент вторая буква «л» исчезла из названия населённого пункта, разделив сельчан на два лагеря. Теперь место рождения детей звучит не так благородно, как у родителей.
Чтобы впредь таких ошибок не было, уроки башкирского языка дети стараются не пропускать. До Башдрамтеатра в Уфе четыре часа езды. Поэтому в своём селе аллбердинцы решили создать театральные подмостки. Постановки проходят на родном языке.
А вот в названии школы пишутся две буквы «л». На этом во время аккредитации настояли сами жители. И вроде проблема частична решена, но, как говорится, «беда не приходит одна»: в 2019 году из учебной программы хотели убрать предмет «Башкирский язык».
Жители села Аллабердино Оренбургской области трепетно относятся к истории и культуре родного края. С 1 по 11 классы дети изучают башкирский язык и литературу. Свои знания ученики успешно применяют в различных конкурсах и олимпиадах.
По итогам переписи населения 2010 года в селе Алабердино Оренбургской области проживают около 400 человек, большая часть из которых – башкиры. Изменилась ли за два года статистика в селе Аллабердино и в целом по стране – станет известно совсем скоро. 14 ноября завершится Всероссийская перепись населения. Первые итоги объявят в январе.