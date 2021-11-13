В Уфе прошел инклюзивный квест «В поисках клада»

В Уфе в Международный день слепых прошёл квест для незрячих и слабовидящих детей. 16 ребят поделили на две команды. Задания составили так, чтобы их мог выполнить человек, который не способен видеть. Они были на обоняние, осязание, слух, вкус и запах.

Победа на вкус оказалась сладкая – с нотками яблоко и манго. Какой формы и цвета – неважно, дети ориентируются исключительно на запах и вкус. Эти ребята не видят, но очень хорошо чувствуют, а ещё немного с опаской, но любят узнавать что-то новое.

Литературный квест адаптировали так, чтобы те, кто не может видеть, смог ощутить всю картину происходящего. Булат и Дилара – начинающие библиофилы. Пока изучают сказочный мир.