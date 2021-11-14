Жительница Башкирии потеряла карту и вскоре обнаружила списание денег
31-летняя жительница Сибая обратилась в полицию и рассказала, что с ее карты украли деньги. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Женщина рассказала, что потеряла банковскую карту в магазине. Исчезновение денежных средств со счета она обнаружила не сразу.
На следующий день женщине поступил звонок от сотрудника банка, который сообщил, что карта заблокирована. Дама скинула звонок, подумав, что это мошенники. Зайдя в мобильное приложение банка, она увидела, что с карты были совершены множественные покупки, которые она не совершала. Расстроенная женщина обратилась в полицию.
пресс-служба МВД РБ
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность преступника. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
МВД по Республике Башкортостан напоминает: внимательно относитесь к своим личным вещам. Если потеряли свою банковскую карту, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте ее. Если же вы нашли чью-то банковскую карту, то ни в коем случае не расплачивайтесь ею в магазине - такой поступок влечет уголовное наказание. Единственное правильное решение - передать найденную банковскую карту в кредитную организацию, либо в ближайшее подразделение полиции.