Жительница Башкирии потеряла карту и вскоре обнаружила списание денег

МВД по Республике Башкортостан напоминает: внимательно относитесь к своим личным вещам. Если потеряли свою банковскую карту, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте ее. Если же вы нашли чью-то банковскую карту, то ни в коем случае не расплачивайтесь ею в магазине - такой поступок влечет уголовное наказание. Единственное правильное решение - передать найденную банковскую карту в кредитную организацию, либо в ближайшее подразделение полиции.

пресс-служба МВД РБ