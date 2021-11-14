Жительница Башкирии воткнула нож в живот матери

В Октябрьском 40-летняя женщина ударила ножом в живот собственную мать. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.

Вопиющий случай произошёл летом текущего года. Между женщинами произошел конфликт на бытовой почве. Желая завершить ссору, мать осужденной отправилась спать, но дочь схватила нож, ворвалась в комнату и ударила несчастную в живот. К счастью, пострадавшую удалось спасти.