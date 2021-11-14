Достояние WorldSkills: как в Башкирии используют оборудование чемпионата

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» уже давно позади, но его дело живет. Речь идет об оборудовании, которое конкурсанты использовали на соревновании. Это не просто дизайнерские стенды, столы и стулья, но современные станки, компьютерная техника и настоящие роботы. Стоимость всего этого – десятки миллионов рублей. Но самое главное, что всё это оборудование осталось в Башкирии, а точнее в учебных заведениях республики.

К слову, национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – это площадка, где школьники и студенты со всей страны соревнуются в своем профессионализме. Каждая команда представляет отдельную компетенцию. Это может быть ювелирное или поварское, программирование, сварочные работы или ресторанный сервис. Всего свыше 100 компетенций. Одним словом, практическое применение полученных знаний и навыков в учебных заведениях.

Уфимский торгово-экономический колледж получил практически готовую кондитерскую. Пожалуй, в комплект идет все, что необходимо для приготовления любых сладостей. Не хватает только сырья.

Это сейчас студент колледжа Диана Файзуллина скромничает при виде телекамер, хотя еще недавно она на глазах у сотен людей готовила кондитерские изделия, участвую в чемпионате молодых профессионалов. Тогда конкурсанткой турнира она была впервые, поэтому впечатления остались на всю жизнь. Особенно запомнился момент, когда Диана была на волосок от проигрыша.

Кому достался кондиционер – точно неизвестно, но это не главное. Важно, что в национальном чемпионате было задействована куда более серьезная техника. И речь идет о роботах. Тогда конкурсанты должны были показать всё, на что они способны: собрать робота, подключить его и задать команду. Этим занимались лучшие ученики в этой области со всей страны. Конечно, победители уже давно определились и получили награды, но для уфимского колледжа радиоэлектроники важно не это, а то, что солидная часть оборудования была передана им.

С виду напоминает обычную игру на радиоуправляемых игрушках. Ничего сложного. Но дело в том, что смоделировали их, собрали и написали программное обеспеченье студенты колледжа. Всё в одной мастерской.

В соседнем кабинете тоже идет работа. Здесь уже не до шуток. Эти студенты учатся пресекать хакерские атаки и находить уязвимые места в любой компьютерной системе. И всё это они делают на новых компьютерах, которые им передали после завершения Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Таких новых мастерских в республике должно появиться более сотни. Практически все учебные заведения уже получили своё оборудование, и не только в Уфе. Часть будет распределена по районам Башкортостана.

Это действительно всеобщее обновление. Приобрести подобное оборудование своими силами для учебных заведений сложно. Выручают разве что государственные гранты. Но такой размах впервые. Некоторые специально под новую технику затеяли ремонт в помещениях. Обновляют аудитории и классы.

Это уфимский многопрофильный профессиональный колледж. Здесь есть практически всё, что необходимо для визажистов. Кабинет оснащен не хуже салона красоты с отдельным кабинетом для косметологии, а в скором времени аудитория будет расширенна и дополнена оборудованием. Впрочем, этажом выше уже все готово учебного процесса. Такому кабинету по подготовке учителей для младших классов может позавидовать даже вуз.

Диана Кадырова уже полноценный преподаватель, но еще недавно была студенткой колледжа и даже участвовала в финале чемпионата молодых профессионалов.

Перечислять колледжи и факультеты, которые получили новое оборудование, можно очень долго. Причем обновили даже совсем новые специальности.