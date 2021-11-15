Житель Башкирии переехал на автомобиле свою жену: женщина скончалась в больнице

По версии следствия, поздно вечером 15 октября 2021 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, в ходе ссоры со своей супругой, сел в автомобиль, и с целью убийства, двигаясь задним ходом с ускорением, совершил на нее наезд. О том, что его жена находилась на дороге мужчина был в курсе, поскольку она перегородила ее, не давая ему проехать. От удара женщину отбросило на несколько метров, после чего она потеряла в сознание.

пресс-служба СУ СКР РБ