Житель Башкирии переехал на автомобиле свою жену: женщина скончалась в больнице

33-летнего жителя Альшеевского района Башкирии подозревают в убийстве своей супруги. 35-летнюю несчастную доставили в местную больницу, где она скончалась спустя три дня, не приходя в сознание. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР РБ.
Обвиняемый рассказал следователям, что обнаружил свою супругу на дороге без сознания. Мужчина якобы подумал, что она пьяна, и отвез ее к матери, чтобы она присмотрела за ней. Мать заметила, что ее дочь не приходит в сознание, и вызвала скорую помощь.
В ходе расследования подозреваемый сознался, что убил свою супругу, переехав ее автомобилем. Через некоторое время, посовещавшись с защитником, он стал отрицать свою причастность к убийству жены.
В настоящее время с обвиняемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор и фиксация доказательств по делу.
Фото: СУ СКР РБ.