Житель Башкирии переехал на автомобиле свою жену: женщина скончалась в больнице

33-летнего жителя Альшеевского района Башкирии подозревают в убийстве своей супруги. 35-летнюю несчастную доставили в местную больницу, где она скончалась спустя три дня, не приходя в сознание. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР РБ.

Фото №1 - Житель Башкирии переехал на автомобиле свою жену: женщина скончалась в больнице

Обвиняемый рассказал следователям, что обнаружил свою супругу на дороге без сознания. Мужчина якобы подумал, что она пьяна, и отвез ее к матери, чтобы она присмотрела за ней. Мать заметила, что ее дочь не приходит в сознание, и вызвала скорую помощь.

Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, проверены камеры видеонаблюдения, автомобили, которые проезжали на возле дома супругов, в результате установлено, что в момент предполагаемого ДТП на данном участке находился только автомобиль супруга потерпевшей, на котором были обнаружены характерные для ДТП повреждения.

пресс-служба СУ СКР РБ

В ходе расследования подозреваемый сознался, что убил свою супругу, переехав ее автомобилем. Через некоторое время, посовещавшись с защитником, он стал отрицать свою причастность к убийству жены.

По версии следствия, поздно вечером 15 октября 2021 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, в ходе ссоры со своей супругой, сел в автомобиль, и с целью убийства, двигаясь задним ходом с ускорением, совершил на нее наезд. О том, что его жена находилась на дороге мужчина был в курсе, поскольку она перегородила ее, не давая ему проехать. От удара женщину отбросило на несколько метров, после чего она потеряла в сознание.

пресс-служба СУ СКР РБ

В настоящее время с обвиняемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор и фиксация доказательств по делу.

Фото: СУ СКР РБ.

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